Украинская певица Настя Каменских похвасталась, что ее супруг рэпер и продюсер Попап сводил на свидание, при этом внимание пользователей Сети привлекли некоторые детали на фото

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Каменских показла фото, на котором она запечатлена в коротком синем платье рядом с мужем, ометив, что они идут на свидение.

«Как приятно, когда тебя красивый мужчина ведет на свидание», - скзала певица в Сторис.

При этом пользователи Сети разглядели, что на ноге у певицы был синяк. Кроме того, фолловеры артистки обратили внимание, что ни у нее, ни в Потапа нет обручальных колец.

«Настя, а где ваши кольца?», «Синяк на бедре от любви?», «Что за синяк на ноге?», «Почему же такая грустная?»- сразу же стали спрашивать у певицы.

Отметим, сама Настя ранее признала, что действительно редко носит кольцо, и призналась почему.

«Обычно я не ношу кольца, даже обручальное. Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их — а колец уже нет!», — рассказывала Каменских.

Напомним, что Каменских устроила оригинальное соревнование с Потапом в отельном номере: "Кто лучше двигается?".

Как сообщала Politeka, Каменских с Потапом обратились к украинцам из Испании: "Оказался совсем не таким...".

Также Politeka писала, что Каменских и Потапу "врезали" после вылета из Украины: "Нагребла чужих денег".