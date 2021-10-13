Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), показала чоловіка під час їжі і заспівала йому пісню.

Популярна артистка з 2019 року офіційно одружена з реп-виконавцем Потапом, повідомляє Politeka.net. Пара довгий час приховувала свої стосунки.

За словами Потапа, йому було неприємно від того, що він кілька років не розкривав ім'я своєї коханої. Репер зазначав, що вони не один раз вступали в законний шлюб, але лише одне відкрите весілля побачили всі.

Зараз закохані живуть і виступають разом, часто вони діляться спільними кадрами в Instagram.

Зокрема, кілька годин тому Настя Каменських зняла те, як Потап їсть у ресторані. Зірка показала, як її коханий облизує пальці. Примітно, що за етикетом це вважається непристойною поведінкою.

Каменських не стрималася і заспівала: "Ти Дон Корлеоне... мені повинен мільйони

тихіше, малюк, заспокоюй гормони", - це слова з пісні "Капає".

"Дівчатка, це тільки мій перстні носить?",- написала зірка, знявши пальці Потапа в перстнях.

Зазначимо, Настя Каменських і Потап познайомилися в далекому 2006 році. Вони створили дует Потап і Настя Каменських, який завоював величезну популярність, і розпався у 2017-му.

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