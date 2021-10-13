Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), показала супруга во время еды и спела ему песню.

Популярная артистка с 2019 года официально замужем за рэп-исполнителем Потапом, сообщает Politeka.net. Пара долгое время скрывала свои отношения.

По словам Потапа, ему было неприятно от того, что он несколько лет не раскрывал имя своей возлюбленной. Рэпер отмечал, что они не один раз вступали в законный брак, но лишь одну открытую свадьбу увидели все.

Сейчас влюбленные живут и выступают вместе, часто они делятся общими кадрами в Инстаграм.

В частности, несколько часов назад Настя Каменских сняла то, как Потап ест в ресторане. Звезда показала, как ее возлюбленный облизывает пальцы. Примечательно, что по этикету это считается неприличным поведением.

Каменских не сдержалась и запела: "Ты Дон Корлеоне... мне должен миллионы

потише, малыш, успокой гормоны", - это слова из песни "Капает".

"Девочки, это только мой перстни носит?", - написала звезда, засняв пальцы Потапа в перстнях.

Отметим, Настя Каменских и Потап познакомились в далеком 2006 году. Они создали дуэт Потап и Настя Каменских, который завоевал огромную популярность, и распался в 2017-ом.

Напомним, Каменских показала походку "королевы", сверкая похудевшей фигурой

Как сообщала Politeka, Каменских на отдыхе с Потапом обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что Потап оконфузился во время развлечений с Каменских и попытался оправдаться