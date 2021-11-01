Евгений Кошевой, звезда "Вечернего квартала", "Рассмеши комика" и других проектов "Квартал 95", показал подросшую дочь Серафиму и ее образ для Хэллоуина, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой уже много лет снимается в проектах "Студия Квартал 95", которая создалась на базе команды КВН "95-й квартал". Также Евгений активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото и видео, которые Кошевой опубликовал в сторис Инстаграм, он показал дочь Серафиму. Малышка была в шляпе и костюме, а также с приклеенным носом.

"Счастливого Хэллоуина", - написал Евгений.

На втором сторис уже был Евгений. У него спросили: "Как дела?".

"По дождливому турецки скучно", - ответил Евгений. Как можно понять, Кошевой находится в Турции, где сейчас дожди.

На следующем сторис уже была снова Серафима.

"Я страшная ведьма. Ахахахах", - сказала девочка.

Напомним, Кошевой со слезами на глазах рассказал о проблемах старшей дочери

Также Politeka сообщала, что дочь Кошевого из «Квартал 95», которая убегала из дома, рассекретила любовные послания

А еще Politeka писала, что Евгений Кошевой с женой Ксенией поставили точку в вопросе о третьем ребенке



