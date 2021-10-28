Дочь известного комика и актера "Квартал 95" Евгения Кошевого - Варвара, которая убегала из дома, обнародовала любовные послания.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.

Так, на этот раз дочь Кошевого опубликовала новые Сториз. Она часто общается со своими подписчиками в социальных сетях, и предложила им задать ей вопросы. Однако, вместо вопросов Варваре Кошевой написали признания в чувствах, которые она показала у себя в Инстаграм.

"Ты мне очень нравишься, также твои фото. Еще ты мне снилась, как ты перешла в нашу школу", - написали Варваре Кошевой.

"Я тебя люблю, Варя", - показала признание дочь Кошевого.

Напомним, что Евгений Кошевой рассказывал о сложных отношениях со своей старшей дочерью Варварой. А сама дочь Кошевого рассказала, что более сложные отношения у неё с мамой.

"Мы не разговаривали с ней, мы могли недели две-три не разговаривать… Я убегала из дома, да. Я убегала из дома, мама у меня забирала деньги, говорила о том, что ты никуда не поедешь", - рассказала девушка.

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