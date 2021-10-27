Старшая дочь артиста «Квартал 95» Евгения Кошевого, Варвара, удивила признанием о том, как мать относится к ним с сестрой, поделившись подробностями в интервью.

Как пишет Politeka.net, 13-летняя Варвара рассказала подробнее о жизни их семьи в программе «Зірковий шлях». Как известно, Кошевой и его жена Ксения воспитывают двух дочек: Варвару и Серафиму. Артист и его супруга ранее уже признавались, что со старшей дочерью иногда бывает сложно, однако теперь сама девочка решила поделиться своим взглядом на ситуацию в семье.

Так, девушка призналась, что ей часто кажется, что их с Серафимой мама рада, когда их нет рядом.

«Она просто постоянно такое ощущение, что хочет нас сплавить куда-то. Например, я еду в лагерь, а она такая едет и думает, что я ничего не слышу, и она говорит: «Наконец-то!». И как вот мне на это реагировать? Я, конечно, возмущаюсь, что: «Ты так не рада меня видеть? Я тебя так достала?», а она сразу: «Нет-нет-нет, ты чего, нет», - рассказала Варя.

Впрочем, девушка говорила это со смехом, поэтому ее «обида» на мать показалась скорее шуточной.

«Я счастливая мать», - ответила, в свою очередь, на обвинения дочки Ксения.

Она со смехом добавила, что подобные чувства знакомы многим родителям.

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