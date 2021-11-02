Известный украинский комик, звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой не смог насладиться отдыхом на популярном среди украинцев курорте из-за внезапно испортившейся погоды.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у жены Кошевого Ксении появились фото и видео, снятые в Турции, где сейчас отдыхает пара. На первых фото счастливые супруги позировали на фоне красивого водопада. Впрочем, уже на следующих сторис отдых был бесповоротно испорчен.

На видео расстроенный Кошевой сидел под навесом, пока на улице шел дождь. Он смотрел что-то в своем телефоне, пока жена снимала его на камеру.

«Жень, как дела?», - обратилась Ксения к мужу.

«По дождливому турецки, скучно», - вздохнул Кошевой, попивая коктейль.

Ксения показала, что курорт полностью затянуло тучами, а дождь загнал всех отдыхающих под навесы.

Отметим, что Ксения и Евгений в браке с 2007 года. Вместе они воспитывают двух дочерей. Судя по сторис, в Турцию супруги отправились без детей.

Напомним, что Евгений Кошевой с женой Ксенией заговорили о третьем ребенке: "Так страдала...".

Как сообщала Politeka, Кошевой показал младшую дочь в странном наряде: "Я страшная...".

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал о проблемах старшей дочери: "Нервы уже сдают".