Актор і шоумен Євген Кошовий, зірка "Картал 95", разом зі своєю дружиною Ксенією, з якою одружені 14 років, зважилися на одкровення про своє потомство.

Так, в сім'ї гумориста виховуються дві дочки: 13-річна Варвара і 7-річна Серафима. Подружжя згадує в програмі "Зірковий шлях", якими складними були перші пологи, передає Politeka.net.

"Краще б мені зробили кесарів розтин, ніж я так страждала майже добу. Чесно кажучи, для мене це був страшний сон", - зізнається Ксенія.

Не менше тоді переживав і майбутній батько. Він викурив цілу пачку сигарет, поки дружина народжувала Варвару, а коли побачив дитину, боявся взяти її на руки.

Незважаючи на складні перші пологи, пара зважилася на другу дитину. Дружина Кошового розповіла про те, що чоловік мріяв про хлопчика, але вийшло як вийшло.

"Перша вагітність була, Женя однозначно хотів хлопчика. І з [молодшою] Сімою ми йшли на УЗД – думали, що буде хлопчик", - ділиться Ксенія.

Зрештою, голова сімейства змирився і навіть радий. Третю дитину подружжя вже не хоче.

"Мені достатньо двох цих королев. Я ж живу - теща, мама, дві дочки і Ксенія. Мені так подобається. Ти приходиш додому, а все приготовлено, нагладжено, випрано", – зізнається Кошовий.

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