Срібний призер п'ятого сезону вокального шоу "Голос. Діти" Ярослав Карпук викликав фурор в Мережі, презентувавши свою пісню.
Так, Ярослав Карпук записав власну пісню "Without you", прем'єра якої відбулася 29 жовтня. Відповідний ролик хлопець опублікував на YouTube-каналі, передає Politeka.net.
Нагадаємо, Карпук із села Стара Вижівка, що на Волині, у 2018-му році увійшов до трійки фіналістів шоу "Голос. Діти". Разом з ним за перемогу тоді билися Олександр Зазарашвілі і Варвара Кошова.
Першим з трьох суперфіналістів виступив Карпук з піснею "Can not help falling in love" Елвіса Преслі, продемонструвавши всі фарби свого оксамитового голосу.
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Переможця визначали за допомогою глядацького голосування. На першому місці опинився Зазарашвілі, а Карпук став срібним призером.
Українці зраділи, що юний "Елвіс Преслі" не покинув співати й презентував нову роботу. Пісня Карпука зібрала безліч компліментів, а дехто навіть запропонував відправити хлопця на головний пісенний конкурс Європи "Євробачення".
"Неймовірно круто! 👍🧡 Мільйон раз вітаю! Натхнення тобі, удачі і світлого шляху до зірок!🥰😍🤩"
"Вітаю🥳 дуже крутий старт 👍"
"Дуже здорово заспівав, голос чудовий! Молодець!"
"Красунчик, далі більше💪😘"
"Ну, нарешті! Молодець! Красива пісня. 👌 Нагадує мені стиль Ріка Естлі"
"На Євробачення"
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