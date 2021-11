Срібний призер п'ятого сезону вокального шоу "Голос. Діти" Ярослав Карпук викликав фурор в Мережі, презентувавши свою пісню.

Так, Ярослав Карпук записав власну пісню "Without you", прем'єра якої відбулася 29 жовтня. Відповідний ролик хлопець опублікував на YouTube-каналі, передає Politeka.net.

Нагадаємо, Карпук із села Стара Вижівка, що на Волині, у 2018-му році увійшов до трійки фіналістів шоу "Голос. Діти". Разом з ним за перемогу тоді билися Олександр Зазарашвілі і Варвара Кошова.

Першим з трьох суперфіналістів виступив Карпук з піснею "Can not help falling in love" Елвіса Преслі, продемонструвавши всі фарби свого оксамитового голосу.

Переможця визначали за допомогою глядацького голосування. На першому місці опинився Зазарашвілі, а Карпук став срібним призером.

Українці зраділи, що юний "Елвіс Преслі" не покинув співати й презентував нову роботу. Пісня Карпука зібрала безліч компліментів, а дехто навіть запропонував відправити хлопця на головний пісенний конкурс Європи "Євробачення".

"Неймовірно круто! 👍🧡 Мільйон раз вітаю! Натхнення тобі, удачі і світлого шляху до зірок!🥰😍🤩"

"Вітаю🥳 дуже крутий старт 👍"

"Дуже здорово заспівав, голос чудовий! Молодець!"

"Красунчик, далі більше💪😘"

"Ну, нарешті! Молодець! Красива пісня. 👌 Нагадує мені стиль Ріка Естлі"

"На Євробачення"

