Во время нацотбора на детское «Евровидение» в Украине разгорелся скандал с дисквалификацией одной из участниц, которая не смогла исполнить свою песню.

В этом году организацией отбора участников для «Евровидения» занималось «Суспільне». 24 октября была объявлена победительница конкурса. Ею стала 14-летняя Алена Усенко, которой предстоит представлять Украину на конкурсе в Париже 19 декабря.

Однако, нацотбор не прошел без неприятностей. Так, за день до финала была дисквалифицирована одна из фавориток конкурса Анжелина Макфарлейн. Автор ее песни потребовал 10 тысяч долларов за использование композиции в финале конкурса, а девочка и ее родители не смогли выплатить эту сумму. При этом заменить композицию Анжелине не разрешили.

Девушка призналась, что очень жалеет о том, что не смогла выступить в финале.

«Мне очень жаль что так все произошло, и мне очень грустно. Я даже не могу в это поверить, потому что я так стремилась к этому, я очень хотела попасть на Евровидение, я много работала, у меня на будущее большие планы, я обещаю вас не разочаровать, и до встречи на взрослом Евровидении», - написала Анжелина.

Также после объявления победительницы конкурса многие украинцы выразили недовольство условиями его проведения.

«Песня абсолютно не подходит для ДЕТСКОГО Евровидения, система голосования ужасная, голоса зрителей ничего не решают», «Мне уже страшно, что будет на взрослом отборе», «Зачем такое голосование, когда невозможно проголосовать?», «Организация просто треш, конечно. В лучших традициях тех самых отборов до 2013 года», - пишут люди.

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