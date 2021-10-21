Вот это сочетание

Известная украинская певица Руслана Лыжичко показала видео со своим зажигательным выступлением в костюме Мавки на шоу «Маскарад» с группой Go_A.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась эффектными кадрами на своей странице в Инстаграм. Как известно, Руслана приняла участие в съемках нового сезона шоу «Маскарад». Победительница «Евровидения» выступала на проекте в образе нарядно лесной «Мавки».

В новой публикации Руслана показала совместное выступление с другой звездой «Евровидение» - Екатериной Павленко и группой Go_A. Музыканты исполнили свой хит «Шум», а Руслана сыграла на ударных.

На кадрах можно увидеть эффектное сочетание образов двух исполнительниц, которые обе выступали в зеленом.

Зрители и другие участники шоу пришли в восторг от увиденного и поддерживали артисток своими аплодисментами на протяжении всего выступления.

«Шум» в исполнении Мавки на проекте Маскарад», - подписала видео Руслана.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Вы просто огонь», «Супер», «Это так круто», «Крута, все правильно робиш», «Ты супер», - пишут люди в комментариях.

Напомним, 48-летняя Руслана на "Маскарад 2" неожиданно намекнула на беременность.

Как сообщала Politeka, на «Маскарад-2» рассекретили Мавку, певица не сдержала эмоций.

Также Politeka писала, что Руслана на "Україна має талант" в коротком топе сразила размерами своих мышц.