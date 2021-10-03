Певица Руслана Лыжичко на шоу "Маскарад 2" сделала эмоциональное признание, всколыхнувшее Сеть

48-летняя артистка приняла участие в "Маскараде" - ее персонаж, Мавку, рассекретили в последнем выпуске. Избавившись от маски, Руслана огорошила неожиданным порывом.

"Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз", - заинтриговала певица.

Руслана добавила, что это шоу позволило ей снять "маску с сердца" и заявить о своей заветной мечте - иметь ребенка.

Звездный охотник Ирина Билык расценила слова Русланы, как намек на скорое материнство. Певица напросилась в кумовья: "Я тебе искренне этого желаю, но ты должна сейчас сказать, возьмешь меня за крестную?".

Лыжичко ответила, упомянув Билык и, очевидно, Машу Ефросинину, имеющих отношение к возможному осуществлению ее заветной мечты.

"Я хочу попросить Иру и Машку тоже, потому что Машка тоже к этому приложилась".

Отметим, Руслана Лыжичко и ее муж Александр Ксенофонтов женаты еще с 1995 года, однако детей не имеют. Есть вероятность, что скоро их семью ждет пополнение. И хоть Руслана не раскрывала подробностей, но, возможно, певица прибегнет к суррогатному материнству. К слову, у Ирины Билык таким образом появился сын Табриз пять лет назад.

Напомним, что на «Маскарад-2» рассекретили Мавку, певица не сдержала эмоций: «До сих пор не могу выйти из образа…»

Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана за кулисами "Співають всі" засмущала ведущего, похваставшись фигурой: "Мацай!"

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