Известная певица Руслана за кулисами шоу "Співають всі" заставила ведущего оценить её фигуру

Как передает Politeka.net, Руслана Лыжичко является известной украинской артисткой. Недавно стало известно, что она выступила на сцене шоу "Співають всі" и присоединилась к звездной сотне.

На этот раз на шоу "Співають всі" в качестве приглашенного судьи была Руслана. Певица 48 лет, однако она отличается своей спортивной фигурой. Ведущий показывает детский снимок Русланы, и спросил, почему она никак не изменилась и в чем её секрет.

"Ты показал именно мой любимый снимок, тут мы сидим с коллективом. Я думаю, что тут дело в постоянной живой энергии. Дело в том, что ты всегда хочешь чувствовать невероятные эмоции всё больше и больше. Ты хочешь чтобы сердце вспыхивало всё больше и больше, чтобы от тебя шли вибрации", - поделилась певица.

Также, Руслана рассказала, как сохранила такую фигуру к 48-ми годам.

"Щупай! Щупай! Он боится ко мне прикоснуться, господи...", - требует от телеведущего певица.

"Солнце, ветер , обливания, бегать обязательно. Что видите подобное на поле или лес - сразу бегите. Много дышать, много вдохновляться. Дышите и драйвуйте. Главное - не садитесь на диван, и не просиживайте на нём полжизни."

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