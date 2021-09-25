Звезда рассказала о предложении, которое ее заинтересовало

Знаменитая украинская певица Руслана Лыжичко, которая находится в составе судей шоу «Співають всі», устроила фурор на проекте

О певице Руслане заговорил весь мир после ее победы на песенном конкурсе "Евровидение-2004" со своей известной песней "Дикі танці" ("Wild Dances"), пишет Politeka.net.

Позже Руслана практически исчезла с телеэкранов, но неожиданно вернулась в этом году. Звезда заняла место одной из 100 судей на шоу "Співають всі". Об этом артистка рассказала в Инстаграм:

"Сегодня на "Співають всі" устрою #Дикітанці, после чего присоединюсь к звездной сотни проекта.

Я без колебаний согласилась на это предложение.

Мне было интересно посмотреть, что происходит сегодня в сердцах новых музыкантов, как они поют, как мыслят.

Мне хотелось увидеть новую амбицию. И я ее увидела!".

На фото была запечатлена Руслана Лыжичко в своем знаменитом костюме, в котором видно ее накаченные руки, пресс и ноги, а также сотня восторженных судей.

Публикация быстро собрала более 100 лайков и немного комментариев.

Отметим, на шоу "Співають всі" участники борются за победу, а их оценивает звездное жюри. Капитаном стала популярная украинская певица Наталья Могилевская, голос которой решающий.

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