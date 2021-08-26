Украинская певица Руслана Лыжичко показала свой праздничный образ
Как пишет Politeka.net, Руслана является популярной украинской певицей, которая запомнилась украинцам по "Диким танцам" и победе на Евровидении в 2004 году. 48-летняя красотка активно ведет Инстаграм, где поделилась с фанатами самым интересным.
На новом фото, которое Руслана опубликовала в Инстаграм, красотка была в кожаном мини-костюме. Девушка добавила несколько снимков, где позировала на НСК "Олимпийский".
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мы вместе ... и у нас есть мечта ... наша страна ... Украина!", - написала Лыжичко.
"Поздравления из Крыма", "Красотка, как и в 2004, неизменно. Время не имеет над тобой власти", "Я Не могу забыть, что вы приехали в наш родной город в 2006 году", "Праздник с Русланой всегда ярче и особенней", "Хорошо сказано".
Напомним, 48-летняя Руслана сверкнула стальным прессом, устроив жару на День Независимости
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