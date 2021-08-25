Знаменитая украинская певица Руслана после выступления на Дне Независимости заговорила о переменах после своего триумфа на «Евровидении»

В 2004 году Руслана Лыжичко принесла Украине первую победу в популярном песенном конкурсе «Евровидение», покорив всю Европу своей песней «Wild Dances». В последние годы исполнительница не так часто появляется не телевидении и светских мероприятиях, однако по случаю Дня Независимости Украины она решила напомнить поклонникам о себе.

24 августа 48-летняя Руслана выступила на сцене НСК «Олимпийский», исполнив свои культовые хиты. Как пишет Politeka.net, в Инстаграм певица опубликовала пост, посвященный этому концерту.

«"Вы совсем не изменились ... Все было, как тогда в Стамбуле на Евровидении в 2004 году ..." все сказали после вчерашнего выступления на "Олимпийском" ... ...Но на самом деле мы изменились полностью ... и дали вам подсказку: Сердце ... Heart bit ... Дикая Энергия ... Wild energy ... Мы нашли тайну, которую искали все это время ... ... и скоро вы увидите то, что мы нашли ...», - загадочно написала певица.

На фото можно увидеть, что выступала она в топе и короткой юбке, демонстрируя накачанный пресс и сильные ноги. Руслана решила повторить тот самый образ «амазонки», который в свое время выделил ее из множества других исполнительниц.

Напомним, 48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу.

Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана ошеломила своей фигурой в мини-шортах и топе.

Также Politeka писала, что Руслана показала, какой была во время свадьбы, редкое фото.