Известная украинская певица Руслана Лыжичко почтила память погибших в результате террористических актов

Как пишет Politeka.net, 48-летняя украинская певица Руслана Лыжичко, победившая на Евровидении в 2004 году, активно развивает свою страницу в Instagram. На этот раз исполнительница решила почтить память граждан США, погибших 11 сентября 2001 года в результате серии скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида". Тогда погибло 2996 человек, а еще 6000 получили ранения.

Так, певица с цветами пришла к Национальному мемориалу и музею 11 сентября в Нью-Йорке, чтобы почтить память погибших. Руслана написала эмоциональный пост, в котором провела параллель между событиями 11 сентября 2001 года и гибридной войной на востоке Украины.

"После этих страшных событий человечество едва ли не впервые отчетливо осознало, что человеческая жизнь может быть отнята волей какого-то безумного помешанного параноика. И не это ли сегодня происходит на востоке нашей страны?!",- написала Лыжичко.

Так, 11 сентября, который принято считать Днем борьбы с терроризмом, Руслана чтит память всех, кто погиб в результате террористических актов.

"Вечная память всем невинно погибшим в результате террористических действий 🙏🏻 ", - написала певица.

Ранее Politeka писала, что 48-летняя Руслана поразила физической формой во время забега: "наверное, каждый хоть раз слышал...".

Напомним, что 48-летняя Руслана в кожаном мине поразила рельефной фигурой: "время не имеет над тобой власти".

A еще Politeka сообщала, что 48-летняя Руслана блеснула стальным прессом, устроив жару на День Независимости: "Все было как на Евровидении".