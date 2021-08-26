Українська співачка Руслана Лижичко показала свій святковий образ

Як пише Politeka.net, Руслана є популярною українською співачкою, яка запам'яталася українцям по "Диким танцям" і перемозі на Євробаченні в 2004 році. 48-річна красуня активно веде Instagram, де поділилася з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Руслана опублікувала в Instagram, красуня була в шкіряному міні-костюмі. Дівчина додала кілька знімків, де позувала на НСК"Олімпійський".

"Свято пройшло ... що залишилося? Особливе серцебиття ... всіх нас по всьому світу ...

ми разом ... і у нас є мрія ... наша країна ... Україно!",- написала Лижичко.

"Привітання з Криму", " красуня, як і в 2004, незмінно. Час не має над тобою влади", "Я не можу забути, що ви приїхали в наше рідне місто в 2006 році", "свято з Русланою завжди яскравіше і особливіше", "добре сказано".

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