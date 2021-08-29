Українська співачка Руслана Лижичко поділилася новими фото, розповівши про концерт
Як пише Politeka.net, Руслана стала популярною українською співачкою, прославившись завдяки перемозі на"Євробаченні". Дівчина і зараз продовжує творити, активно займаючись просуванням в Instagram.
"Напередодні в Чикаго відбувся надзвичайний концерт-Gala Concert - 30th Anniversary Of Ukraine's Independence.
Вся місцева українська громада зібралася, щоб відсвяткувати 30-річчя відновлення незалежності України.
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Запрошення від українців в Чикаго я отримала заздалегідь і для мене було дуже символічно зустрітися з українцями по той бік океану.
Адже неважливо, де ми живемо. Важливо, звідки ми!
Я щаслива була провести цей вечір з нашими братами і сестрами. І щаслива, що так по-родинному ми побули разом.
Концерт відбувся в концертному залі St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral", - написала Руслана.
На фото Руслана біла в шкіряних штанях, топі і куртці, а волосся залишила розпущеним.
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