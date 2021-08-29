Українська співачка Руслана Лижичко поділилася новими фото, розповівши про концерт

Як пише Politeka.net, Руслана стала популярною українською співачкою, прославившись завдяки перемозі на"Євробаченні". Дівчина і зараз продовжує творити, активно займаючись просуванням в Instagram.

"Напередодні в Чикаго відбувся надзвичайний концерт-Gala Concert - 30th Anniversary Of Ukraine's Independence.

Вся місцева українська громада зібралася, щоб відсвяткувати 30-річчя відновлення незалежності України.

Запрошення від українців в Чикаго я отримала заздалегідь і для мене було дуже символічно зустрітися з українцями по той бік океану.

Адже неважливо, де ми живемо. Важливо, звідки ми!

Я щаслива була провести цей вечір з нашими братами і сестрами. І щаслива, що так по-родинному ми побули разом.

Концерт відбувся в концертному залі St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral", - написала Руслана.

На фото Руслана біла в шкіряних штанях, топі і куртці, а волосся залишила розпущеним.

Нагадаємо, Руслана через 17 років після перемоги на "Євробаченні" перевершила себе, з'явилося відео

Також Politeka писала, що Руслана показала, якою була під час весілля, рідкісне фото

А ще Politeka повідомляла, що 48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу



