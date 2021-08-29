Украинская певица Руслана Лыжичко поделилась новыми фото, рассказав о концерте
Как пишет Politeka.net, Руслана стала популярной украинской певицей, прославившись благодаря победе на "Евровидении". Девушка и сейчас продолжает творить, активно занимаясь продвижением в Инстаграм.
"Накануне в Чикаго состоялся чрезвычайный концерт - Gala Concert- 30th Anniversary Of Ukraine's Independence.
Вся местная украинская община собралась, чтобы отпраздновать 30-летие восстановления независимости Украины.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Актеры "Дизель шоу" поразили отдыхом на all inclusive: «Объедаются и пьют даже язвенники и трезвенники»
Жена "Холостяка" Добрынина показала малыша и откровенно призналась: "Спустя месяц становится..."
Работа школ с 1 сентября, озвучены важные правила: «Нужно будет обязательно...»
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
Приглашение от украинцев в Чикаго я получила заранее и для меня было очень символично встретиться с украинцами по ту сторону океана.
Ведь неважно, где мы живем. Важно, откуда мы!
Я счастлива была провести этот вечер с нашими братьями и сестрами. И счастлива, что так по-родственному мы побыли вместе.
Концерт состоялся в концертном зале St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral", - написала Руслана.
На фото Руслана біла в кожаных штанах, топе и куртке, а волосы оставила распущенными.
Напомним, Руслана спустя 17 лет после победы на "Евровидении" превзошла себя, появилось видео
Также Politeka писала, что Руслана показала, какой была во время свадьбы, редкое фото
А еще Politeka сообщала, что 48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу