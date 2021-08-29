Украинская певица Руслана Лыжичко поделилась новыми фото, рассказав о концерте

Как пишет Politeka.net, Руслана стала популярной украинской певицей, прославившись благодаря победе на "Евровидении". Девушка и сейчас продолжает творить, активно занимаясь продвижением в Инстаграм.

"Накануне в Чикаго состоялся чрезвычайный концерт - Gala Concert- 30th Anniversary Of Ukraine's Independence.

Вся местная украинская община собралась, чтобы отпраздновать 30-летие восстановления независимости Украины.

Приглашение от украинцев в Чикаго я получила заранее и для меня было очень символично встретиться с украинцами по ту сторону океана.

Ведь неважно, где мы живем. Важно, откуда мы!

Я счастлива была провести этот вечер с нашими братьями и сестрами. И счастлива, что так по-родственному мы побыли вместе.

Концерт состоялся в концертном зале St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral", - написала Руслана.

На фото Руслана біла в кожаных штанах, топе и куртке, а волосы оставила распущенными.

Напомним, Руслана спустя 17 лет после победы на "Евровидении" превзошла себя, появилось видео

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