Известная украинская певица Руслана раскрыла одну из закулисных тайн своего выступления на "Евровидении"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Руслана Лижичко, которая 17 лет назад принесла Украине первую победу на песенном конкурсе "Евровидение", неожиданно раскрыла один из секретов закулисья конкурса. В своем Instagram звезда опубликовала эффектное видео своего выступления на концерте ко Дню независимости, а в подписи к нему поделилась неожиданной информацией о своих "Диких танцях".

По словам Русланы, именно на концерте в День независимости ей удалось воплотить то, что не получилось на сцене "Евровидения". А сильный ливень, который начался в момент выступления звезды, она называет неким символом. "В этот раз на сцене Олимпийского были абсолютно все стихии. И эта, казалось бы, случайность случайно. Когда именно во время нашего выступления началась самая ливень, это был знак! Было впечатление, что Огонь встретился с Водой... Земля с Небом!".

Что касается выступления на европейском песенном конкурсе 17 лет назад, то Руслана рассказала, что у них тогда по правилам было множество ограничений. "Согласно правилам конкурса, мы были очень ограничены в выборе спецэффектов. Правда, мы все же устроили собственные эффекты, сломав сцену. Во время конкурсного выступления нам разрешили использовать только огненные вспышки, которые не вполне передавали тот водоворот энергии, который мы хотели передать всему миру", - призналась Руслана.

Напомним, 48-летняя Руслана в кожаном мини впечатлила рельефной фигурой: "Время не имеет над тобой власти".

Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана сверкнула стальным прессом, устроив жару на День Независимости: "Все было как на Евровидении".

Также Politeka писала, что Ротару похвасталась своим единственным сыном, как сейчас выглядит Руслан: "Любовь и гордость моя".