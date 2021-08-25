Знаменита українська співачка Руслана після виступу на Дні незалежності заговорила про зміни після свого тріумфу на "Євробаченні"

У 2004 році Руслана Лижичко принесла Україні першу перемогу в популярному пісенному конкурсі "Євробачення", підкоривши всю Європу своєю піснею "Wild Dances". В останні роки виконавиця не так часто з'являється не телебаченні і світських заходах, проте з нагоди Дня Незалежності України вона вирішила нагадати шанувальникам про себе.

24 серпня 48-річна Руслана виступила на сцені НСК "Олімпійський", виконавши свої культові хіти. Як пише Politeka.net, в Instagram співачка опублікувала пост, присвячений цьому концерту.

""Ви зовсім не змінилися ... Все було, як тоді в Стамбулі на Євробаченні в 2004 році ..." всі сказали після вчорашнього виступу на "Олімпійському"... ...Але насправді ми змінилися повністю ... і дали вам підказку: Серце ... Heart bit ... Дика Енергія ... Wild energy ... Ми знайшли таємницю, яку шукали весь цей час ... ... і скоро ви побачите те, що ми знайшли ...", - загадково написала співачка.

На фото можна побачити, що виступала вона в топі і короткій спідниці, демонструючи накачаний прес і сильні ноги. Руслана вирішила повторити той самий образ "амазонки", який свого часу виділив її з безлічі інших виконавиць.

Нагадаємо, 48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу.

Як повідомляла Politeka, 48-річна Руслана приголомшила своєю фігурою в міні-шортах і топі.

Також Politeka писала, що Руслана показала, якою була під час весілля, рідкісне фото.