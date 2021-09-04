48-річна українська співачка Руслана Лижичко, зірка "Євробачення", показала, як провела час
Як пише Politeka.net, Руслана стала популярною завдяки своїм " Диким танцям "і перемоги на"Євробаченні". Красуня також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Лижичко на нових фото була в чорних штанях і ТОПі. Дівчина вирішила взяти участь у забігу, який проходив у місті Шостка, Сумська область.
"Вчора я для себе відкрила місто Шостка, що на Сумщині. Хоча я була тут вперше, але, звичайно, я чула про це місто багато разів. Напевно, кожен хоч раз чув про кіноплівку "Свема", яку виробляли тут (і на яку, до речі, я теж знімала свої перші кліпи).
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Це місто має ще й іншу, неофіційну, назву - "місто хіміків"", - написала Руслана під публікацією.
"Бережи своє здоров'я! Міняй себе і світ навколо!",- додала Лижичко в результаті.
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