48-річна українська співачка Руслана Лижичко, зірка "Євробачення", показала, як провела час

Як пише Politeka.net, Руслана стала популярною завдяки своїм " Диким танцям "і перемоги на"Євробаченні". Красуня також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Лижичко на нових фото була в чорних штанях і ТОПі. Дівчина вирішила взяти участь у забігу, який проходив у місті Шостка, Сумська область.

"Вчора я для себе відкрила місто Шостка, що на Сумщині. Хоча я була тут вперше, але, звичайно, я чула про це місто багато разів. Напевно, кожен хоч раз чув про кіноплівку "Свема", яку виробляли тут (і на яку, до речі, я теж знімала свої перші кліпи).

Це місто має ще й іншу, неофіційну, назву - "місто хіміків"", - написала Руслана під публікацією.

"Бережи своє здоров'я! Міняй себе і світ навколо!",- додала Лижичко в результаті.

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