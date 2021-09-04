48-летняя украинская певица Руслана Лыжичко, звезда "Евровидения", показала, как провела время

Как пишет Politeka.net, Руслана стала популярной благодаря своим "Диким танцам" и победы на "Евровидении". Красотка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Лыжичко на новых фото была в черных штанах и топе. Девушка решила принять участие в забеге, который проходил в городе Шостка, Сумская область.

"Вчера я для себя открыла город Шостка, что на Сумщине. Хотя я была здесь впервые, но, конечно, я слышала об этом городе много раз. Наверное, каждый хоть раз слышал о кинопленку "Свема", которую производили здесь (и на которую, кстати, я тоже снимала свои первые клипы).

Этот город имеет еще и другую, неофициальную, название - «город химиков»", - написала Руслана под публикацией.

"Береги свое здоровье! Меняй себя и мир вокруг!", - добавила Лыжичко в итоге.

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