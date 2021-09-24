Знаменитая украинская певица Руслана, которая недавно решила вернуться на экраны в составе судей шоу «Співають всі», рассказала о своей любви ко Львову, поделившись снимками из этого города

Руслана Лыжичко в своем Инстаграм рассказала о новом проекте, в котором приняла участие, пишет Politeka.net.

Так, певица стала частью презентации арт-инсталяции во Львове, в которой с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации были трансформированы звуки города. В своем посте 48-летняя певица призналась, что всегда рада вернуться во Львов.

«Я обожаю свой родной Львов. Где бы я ни была, он всегда звучит в моем сердце, и я слышу его звучание. Это вращение волчка, которым я играла в детстве. Это звучание пара при заваривании кофе. Это удары дирижерской палочки по пюпитру. Это стук трамвая по пути на повороте и дрожание (резонанс) земли от этого…», - написала звезда.

Руслана также поделилась своими фото с презентации. На них певица была одета в короткое белое платье необычного кроя. Звезда играла на фортепиано в живописном дворике и выглядела очень счастливой.

Напомним, Руслана на месте масштабной трагедии зацепила украинцев.

Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана впечатлила физической формой во время забега.

Также Politeka писала, что Руслана решилась вернуться на сцену и стала судьей нового шоу.