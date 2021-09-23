Известная артистка Руслана стала новой судьей звездной сотни на шоу "Співають всі"

Как передает Politeka.net, недавно на телеэкранах страны появилось новое шоу "Співають всі". Сотня звездных судей оценивает выступление участников. Суть - зажечь зал и "заставить" судей петь вместе с участником.

На этот раз на странице шоу "Співають всі" в Инстаграм опубликовали новое фото и поделились важной информацией. Как известно, каждый выпуск программы приходит новая звездная судья шоу. Это были - Катя Павленко из группы "Go_A", Валерий Меладзе, Ольга Полякова и Юлия Санина из группы "The Hardkiss". На этот раз зрители увидят Руслану. Также, стоит отметить, что звездный гость в начале выпуска исполняет свою песню и зажигает зал.

"Руслана присоединится к звездной сотне шоу "Співають всі"

Самое главное для певицы - даже не талант и не голос, а отдача на сцене.

"Я доверяю своему чувству - могу даже отвернуться, закрыть глаза, но энергетику почувствую. Человек выходит на сцену не "перформить", даже не петь - она выходит, чтобы отдать себя, свою энергию. Если она это делает - все, я буду нажимать на все кнопки", - сообщили на аккаунте.

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