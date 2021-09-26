Украинская певица, победительница «Евровидения» Руслана Лыжичко пришла на шоу «Співають всі»

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у главной судьи шоу Натальи Могилевской появилось совместное фото с артисткой. Звезды обнимались и выглядели довольными.

«Драйвовая и неповторимая @ruslana.lyzhychko! До сих пор помню, как она взорвала Евровидение и покорила всех своей энергией! Смотрели Евровидение в тот вечер? Помните этот момент? Тогда она прославила всю Украину и заняла первое место?», - подписала фото Могилевская.

Отметим, что в комментариях звездам оставили массу комплиментов, но не обошлось без критики. Некоторые поклонники раскритиковали Руслану и ее сомнительную популярность.

«Наталочка, я помню Дикие танцы и все», «Что вы ее расхваливаете?», «А где же она сейчас? Не хватает сейчас ее энергетики!», «Супер фотка», «Какие же вы классные!!! Люблю», «Прекрасно выглядите», «Драйву вам девочки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская рассказала о важном событии в своей жизни: "Не просто много, а...".

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