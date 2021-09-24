Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о том, над чем сейчас работает

Звезда, которая недавно стала капитаном звездной команды на шоу «Співають всі», рассказала в своем Инстаграм, что в ближайшие дни ее ждет важное событие: день открытых дверей в школе талантов, которую она открыла для детей.

«Осталось 2 дня...До чего? Правильно, до дня открытых дверей в моей любимой Talant school. Поэтому я вся в подготовке! Я действительно считаю, что образование начинается с мастера, или просто учителя, как мы привыкли их называть. Поэтому, к подбору педагогов я уделяю не просто много времени, а очень много!», - рассказала певица.

Она добавила, что для нее важно, чтобы дети любили то, чем занимаются в школе.

Этот пост Могилевская сопроводила фото, на котором она сидела в светлом свитере в аудитории школы. Выглядела певица очень задумчивой.

Поклонники звезды тут же откликнулись на ее пост.

«Наталья как всегда топ!», «Всегда на высоте», «Моя любимая! Просто восхищение!», «Удачи и процветания!!», «Вот если б все так относились к своему делу», - пишут люди.

Напомним, Могилевская подколола Ирину Билык, интервью пришлось срочно прервать.

Как сообщала Politeka, Могилевская показала, как выглядела много лет назад, архивные кадры.

Также Politeka писала, что Могилевская призналась, от чего страдает осенью, и рассказала о своей борьбе.