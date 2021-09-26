Культовая украинская певица Руслана повторила тот самый номер для «Евровидения» на шоу «Співають всі», впечатлив своей формой
Как известно, на проекте «Співають всі» сотня звездных судей оценивает выступления участников. Каждый выпуск на программу приглашается одна новая судья. В прошлом выпуске ею стала Руслана Лыжичко.
Певица не только поучаствовала в оценке выступлений других участников, но и сама исполнила свою знаменитую песню «Дикі Танці», с которой она победила на «Евровидении». Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Руслана поделилась кадрами с этого выступления.
Для этого номера певица повторила свой образ с кожаным нарядом из топа и асимметричной юбки. В нем 48-летняя исполнительница смогла продемонстрировать накачанный пресс и подтянутые ноги. Руслана эффектно прыгала и танцевала на сцене с «огненными» спецеффектами.
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«Огненные #ДикіТанці на Співають Всі», - подписала кадры певица.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Непревзойденная, как всегда зажигательная», «Лучшая», «Богиня», «Огонь», - пишут люди.
Напомним, Руслана "зажгла" перед судьями "Співають всі" в своем знаменитом костюме из кожи.
Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана засветилась в коротком белом платье и сделала признание.
Также Politeka писала, что Руслана решилась вернуться на сцену и стала судьей нового шоу.