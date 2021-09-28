Знаменитые судьи на шоу «Маскарад» не смогли отгадать, кто же прячется под маской Мавки

Как передает Politeka.net, 25 сентября вышел второй выпуск шоу "Маскарад-2". В этом выпуске детективы раскрыли двоих персонажей - Медузу Горгону и Кошку. Под маской Кошки пряталась олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, а Медузой оказалась участница «Танцев со звездами» Джамала.

А вот загадочную Мавку детективы рассекретить не смогли. На официальном аккаунте шоу опубликовали видео выступления персонажа.

«Мне кажется, что Онука», - отметила Юлия Санина.

«А вот эти моменты, уже немного Руслана», - заявила растерянная Ефросинина.

«Загадочная мультиинструменталистка и эко-активистка Мавка. Героиня сыграла "Щедрик", чем заворожила охотников и зрителей в зале. Есть догадки, кто это может быть?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники попытались отгадать, кто же прячется под маской.

«Павленко Катерина з гурту go-А», «Онука», «Даже не знаю», «А может это мужчина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что персонаж "Маскарада-2" в образе хищницы заставила судей стоять верх ногами: "А есть что-то полегче...".

Также Politeka рассказывала, что Ефросинина в мужском образе очаровала всех на шоу "Маскарад": "Снималось в нереально сложном...".

А еще Politeka писала, что на шоу "Маскарад-2" рассекретили Кошку и Медузу Горгону: "Сразу понятно кто".