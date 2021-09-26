Стало відомо, хто переховувався за образами Медузи Горгони і Кішки
Як повідомляє Politeka.net, 25 вересня на телеканалі 1+1 в ефір вийшов 2 випуск шоу "Маскарад-2". У цьому випуску шоу "Маскарад" стало відомо, хто переховувався за образами Медузи Горгони і Кішки.
За їх образами ховалися одні з найпопулярніших і найбільш обговорюваних публічних персон України.
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У другому випуску шоу на сцені "Маскарад" виступило п'ять яскравих і незабутніх героїв: Арлекін, Медуза Горгона, Мавка, Кішка і Бабайка.
Зоряна команда, яка перемогла в ліпсінк-баттл, вирішувала, яких двох супергероїв відкрити в кінці передачі. У другому випуску це була команда Ігоря Ласточкіна. Вони вирішили, що розсекретити потрібно маски Медузи Горгони і Кішки.
Виявилося, що під образом Медузи Горгони ховалася Джамала. А під образом Кішки ховалася Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.
У коментарях користувачі мережі відзначили, що було зарано відкривати маски цих персонажів, адже вони були чудовими. Інші ж висловили думку, що було очевидно, що під масками ховалися Подкопаєва і Джамала.
"Відразу було зрозуміло хто", "Видали себе ще на першому ефірі", "Це було так очевидно, що ніякої інтриги....", "Зарано відкрили", "Ну навіщо...мій улюблений персонаж", - писали в коментарях.
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