А вы догадались, кто прятался под масками?

Стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки

Как сообщает Politeka.net, 25 сентября на телеканале 1+1 в эфир вышел 2 выпуск шоу "Маскарад-2". В этом выпуске шоу "Маскарад" стало известно, кто скрывался за образами Медузы Горгоны и Кошки.

За их образами скрывались одни из самых популярных и самых обсуждаемых публичных персон Украины.

Во втором выпуске шоу на сцене "Маскарад" выступило пять ярких и незабываемых героев: Арлекин, Медуза Горгона, Мавка, Кошка и Бабайка.

Звездная команда, победившая в липсинк-баттл, решала, каких двух супергероев открыть в конце передачи. Во втором выпуске это была команда Игоря Ласточкина. Они решили, что рассекретить нужно маски Медузы Горгоны и Кошки.

Оказалось, что под образом Медузы Горгоны скрывалась Джамала. А под образом Кошки скрывалась Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

В комментариях пользователи сети отметили, что было рановато открывать маски этих персонажей, ведь они были великолепными. Другие же выразили мнение, что было очевидно, что под масками прятались Подкопаева и Джамала.

"Сразу было понятно кто", "Выдали себя еще на первом эфире", "Это было так очевидно, что никакой интриги....", "Рановато открыли", "Ну зачем...мой любимый персонаж", - писали в комментариях.

Напомним, что Дантес рассказал о неловкой ситуации с Билык на шоу "Маскарад".

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