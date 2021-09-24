Муж Нади Дорофеевой певец Владимир Дантес снова появился в шоу "Маскарад", только на этот раз в качестве звездного охотника

Зрители первого сезона запомнили скандальную Стрекозу в исполнении Дантеса. Тогда артист хорошенько "потроллил" звездных охотников. Что изменилось, когда во втором сезоне он стал одним из них, оставил ли певец любимое дело? Об этом Владимир рассказал в эфире ЖВЛ, передает Politeka.net.

Дантес попытался оправдаться за свое дерзкое поведение: "Знаете, когда человек в костюме, мы иногда накидываем такие... не очень приятные вещи, что потом не хочется смотреть в глаза. Сейчас мы приостановились и следим за тем, что говорим".

Общаясь, например, со своей напарницей по команде Ириной Билык, Дантес сама вежливость.

"За кулисами мы встретились и я говорю: "Ира, вы знаете...", а она отвечает: "Так, скажи - ты, Ирка..." Я такой: "Что?" - "Давай, на ты со мной, что ты мне выкаешь!"... Она очень прикольная", - рассказал певве о неловкой ситуации.

Отметим, по правилам шоу "Маскарад" есть две команды звездных охотников, которые должны максимально больше разгадать участников в костюмах. Как уже понятно, во втором сезоне Дантес, Билык и их командир - юморист Игорь Ласточкин вошли в первую группу "охотников". Их оппонентами стали телеведущая Маша Ефросинина, Юлия Санина из The Hardkiss и юморист Юрий Ткач.

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