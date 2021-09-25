Одна з героїнь шоу "Маскарад" змусила "попітніти" зіркових мисливців

У загадковому шоу "Маскарад" дві команди суддів змагаються у відгадуванні імені героїв програми, пише Politeka.net.

Учасниця проєкту цього разу змусила попітніти мисливців у прямому сенсі цього слова. На сцену вийшла справжня жінка-кішка, яка вражала своєю гнучкістю. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Один з мисливців, співак Володимир Дантес, захотів повторити за героїнею.

"А є щось легше, що може людина зробити?",- поцікавився артист.

У відповідь жінка-кішка встала на руки. Іншому члену суддів, гумористу Ігорю Ласточкіну, здався цей рух під силу, проте встояв він верх ногами недовго.

Інший мисливець Юрій Ткач встояв на руках тільки за допомогою Дантеса.

Також героїня програми показала, як робить місток. Володимиру Дантесу нелегко далася ця поза, і в кінці він навіть скрикнув: "А! Спина!".

"Як жінка-кішка давала акробатичний майстер-клас зірковим мисливцям @ maskarad_1plus1 😉

Цікаво, що ж підготує ця загадкова героїня при новій зустрічі?",- написали автори публікації.

За годину пост зібрав понад 8000 переглядів і трохи коментарів у вигляді смайликів.

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