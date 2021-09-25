Одна из героинь шоу "Маскарад" заставила "попотеть" звездных охотников

В загадочном шоу "Маскарад" две команды судей соревнуются в отгадывании имени героев программы, пишет Politeka.net.

Участница проекта в этот раз заставила попотеть охотников в прямом смысле этого слова. На сцену вышла настоящая женщина-кошка, которая поражала своей гибкостью. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Один из охотников, певец Владимир Дантес, захотел повторить за героиней.

"А есть что-то полегче, что может человек сделать?", - поинтересовался артист.

В ответ женщина-кошка встала на руки. Другому члену судей, юмористу Игорю Ласточкину, показалось это движение под силу, однако устоял он верх ногами недолго.

Другой охотник Юрий Ткач устоял на руках только с помощью Дантеса.

Также героиня программы показала, как делает мостик. Владимиру Дантесу нелегко далась эта поза, и в конце он даже вскрикнул: "А! Спина!".

"Как женщина-кошка давала акробатический мастер-класс звездным охотникам @ maskarad_1plus1 😉

Интересно, что же подготовит эта загадочная героиня при новой встрече?", - написали авторы публикации.

За час пост собрал более 8000 просмотров и немного комментариев в виде смайликов.

Ранее Politeka писала, что новая героиня шоу "Маскарад-2" в образе хищницы заинтриговала украинцев

Напомним, что Дантес рассказал о неловкой ситуации с Билык на шоу "Маскарад"

A еще Politeka сообщала, что новая ведущая «Маски» покорила образом с икебаной на голове