Одна из героинь шоу "Маскарад" заставила "попотеть" звездных охотников
В загадочном шоу "Маскарад" две команды судей соревнуются в отгадывании имени героев программы, пишет Politeka.net.
Участница проекта в этот раз заставила попотеть охотников в прямом смысле этого слова. На сцену вышла настоящая женщина-кошка, которая поражала своей гибкостью. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Один из охотников, певец Владимир Дантес, захотел повторить за героиней.
"А есть что-то полегче, что может человек сделать?", - поинтересовался артист.
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В ответ женщина-кошка встала на руки. Другому члену судей, юмористу Игорю Ласточкину, показалось это движение под силу, однако устоял он верх ногами недолго.
Другой охотник Юрий Ткач устоял на руках только с помощью Дантеса.
Также героиня программы показала, как делает мостик. Владимиру Дантесу нелегко далась эта поза, и в конце он даже вскрикнул: "А! Спина!".
"Как женщина-кошка давала акробатический мастер-класс звездным охотникам @ maskarad_1plus1 😉
Интересно, что же подготовит эта загадочная героиня при новой встрече?", - написали авторы публикации.
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