Відома українська ведуча Маша Єфросиніна перевтілилася в кумира молоді Wellboy в новому випуску шоу "Маскарад", і розповіла про складнощі зйомок

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Маша розповіла про те, як складно буває працювати на телебаченні.

Зараз Єфросиніна знімається в шоу "Маскарад", де їй з сокомандниками доводиться відгадувати, хто із зірок ховається за тим чи іншим химерним чином. Ведуча зізналася, що проект виявився дуже веселим, проте іноді працювати буває важко.

"Шоу "Маскарад" знімалося Мега весело, але... в нереально складному графіку: тільки уявіть, що варто було поставити кожен феєричний номер героїв, прогнати їх так, щоб ми, судді, не бачили. Паралельно потрібно поставити нам номери для ліпсинка і т. д", - розповіла Єфросиніна.

Вона поділилася кадрами свого виступу з пародією на молодого співака Wellboy і його хіт «Гуси». За словами Маші, ці кадри знімалися вже далеко за північ.

"Я не можу навіть згадати, скільки було випито кави і з'їдено цукерок - опівночі це шкідливо, але якщо вважати це рано вранці, так те, що треба. Але проект цей Я обожнюю!", - підсумувала ведуча.

Нагадаємо, Єфросиніна з Дантесом та іншими зірками блиснула стилем на новій "Лізі сміху".

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна в червоному костюмі викликала фурор на заході для жінок.

Також Politeka писала, що Ткач і Єфросиніна зійшлися в сутичці з Білик, інтрига шоу "Маскарад" наростає.