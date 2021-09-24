Маша Ефросинина вернулась на "Лигу Смеха" и рассказала о своём лекарстве от всего происходящего
Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Она часто появляется в составе жюри в разных шоу, и также поклонники отмечают прекрасное чувство юмора Маши. Сейчас она ведет свою программу на ютуб-канале, где берет интервью у звезд украинского шоу-бизнеса.
На этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Она уже во второй раз присутствует в жюри шоу "Лига Смеха". Там она засветилась в изысканном наряде из розового топа, открывающим вид на плечи телеведущей и брюк того же цвета.
"Лига Смеха", моё лекарство от всех странностей этого мира, сегодня выходит с премьерой на @1plus1_ua в 20:20 🙌🏻
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Это мой второй сезон в Лиге Смеха, но чувствуется, как первый! Так как #битватитанов оказалась цветочками, а вот ягодки приготовил сегодняшний фестиваль! Встречаемся вечером на тв….
П.С. А пока бегом на мой ютьюб канал за свежим пирожком", - рассказала Маша Ефросинина.
Также артистка показала фото, где она с Владимиром Дантесом, Сергеем Бабкиным и Станиславом Бокланом.
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