Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась кадрами с делового мероприятия и удивила признанием

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно взяла интервью у скандальной блогерши Саши Пустовит, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сеть кадры с делового мероприятия, которое было посвящено Дню женского предпринимательства.

Для выхода Маша выбрала стильный брючный костюм яркого оттенка красного цвета, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ефросинина призналась, как восхищается украинскими женщинами. "Я очень верю, что никогда не перестану вдохновляться женщинами, несмотря ни на что! Женщинами, несущими свет! Теми, кому некогда осуждать других, т.к. они несутся на волнах своих идей и миссий! Я горжусь тем, сколько классных проектов они создают в Украине!", - написала Маша и добавила свой список рекомендаций.

Поклонники в комментариях высказали свой восторг яркому образу Маши, засыпая ее комплиментами: "Маша, спасибо огромное! Вы вдохновение", "Спасибо вам за выступление. Это было очень круто", "Маша, Вы очень интересная и умная женщина", "Какой красивый образ".

Напомним, Семилетнего сына судьи шоу "Маскарад" Ефросининой накормили кузнечиками: "Какая-то жесть".

Как сообщала Politeka, Ефросинина честно показала, как выглядела в разные периоды жизни: "Видно эволюцию ваших губ".

Также Politeka писала, что Ефросинина вернется на "Танці з зірками" в новой роли, украинцы затаили дыхание: "Надеюсь она заменила Кухар".