Телеведущая Маша Ефросинина, судья шоу "Маскарад", показала, какую еду дает ребенку
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является успешной украинской телеведущей. Красотка была ведущей утренних шоу, талант-проектов, а также снялась в нескольких фильмах в качестве актрисы. Красотка замужем и уже успела родить двоих детей - дочь Нану и сына Александра, которому недавно исполнилось семь лет.
В новой публикации Инстаграм Маша решила показать, чем накормили ее сына, записав все на видео.
"Если у нас в гостях Армина, значит мои дети опять едят какая-то... Жесть. Нас кормила гусеницами, а это настоящий свежайший...", - сказала Маша.
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"Александр, а что ты ешь?", - спросила Армина.
"С кузнечиком", - ответил Александр.
"Ну как ест, он уже все сьел", - отметила Армина.
"Тебе реально вкусно, Шура? Капец. Сашенька, сынок, а борщ был у нас. Может борща?", - спросила Маша.
"Армина, а тебя по заказу ждет борщец", - подписала кадры Маша.
После этого Маша показала кастрюлю борща.
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