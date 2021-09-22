Телеведущая Маша Ефросинина, судья шоу "Маскарад", показала, какую еду дает ребенку

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является успешной украинской телеведущей. Красотка была ведущей утренних шоу, талант-проектов, а также снялась в нескольких фильмах в качестве актрисы. Красотка замужем и уже успела родить двоих детей - дочь Нану и сына Александра, которому недавно исполнилось семь лет.

В новой публикации Инстаграм Маша решила показать, чем накормили ее сына, записав все на видео.

"Если у нас в гостях Армина, значит мои дети опять едят какая-то... Жесть. Нас кормила гусеницами, а это настоящий свежайший...", - сказала Маша.

"Александр, а что ты ешь?", - спросила Армина.

"С кузнечиком", - ответил Александр.

"Ну как ест, он уже все сьел", - отметила Армина.

"Тебе реально вкусно, Шура? Капец. Сашенька, сынок, а борщ был у нас. Может борща?", - спросила Маша.

"Армина, а тебя по заказу ждет борщец", - подписала кадры Маша.

После этого Маша показала кастрюлю борща.

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