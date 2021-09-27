Известная украинская ведущая Маша Ефросинина перевоплотилась в кумира молодежи Wellboy в новом выпуске шоу «Маскарад», и рассказала о сложностях съемок

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Маша рассказала о том, как сложно бывает работать на телевидении.

Сейчас Ефросинина снимается в шоу «Маскарад», где ей с сокомандниками приходится отгадывать, кто из звезд скрывается за тем или иным причудливым образом. Ведущая призналась, что проект оказался очень веселым, однако иногда работать бывает тяжело.

«Шоу «Маскарад» снималось Мега весело, но… в нереально сложном графике: только представьте, что стоило поставить каждый фееричный номер героев, прогнать их так, чтобы мы, судьи, не видели. Параллельно нужно поставить нам номера для липсинка и т.д», - рассказала Ефросинина.

Она поделилась кадрами своего выступления с пародией на молодого певца Wellboy и его хит «Гуси». По словам Маши, эти кадры снимались уже далеко за полночь.

«Я не могу даже вспомнить, сколько было выпито кофе и съедено конфеток - в полночь это вредно, но если считать это ранним утром, так то, что надо. Но проект этот я обожаю!», - подытожила ведущая.

Напомним, Ефросинина с Дантесом и другими звездами блеснула стилем на новой "Лиге смеха".

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина в красном костюме произвела фурор на мероприятии для женщин.

Также Politeka писала, что Ткач и Ефросинина сошлись в схватке с Билык, интрига шоу "Маскарад" нарастает.