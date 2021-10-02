На шоу «Маскарад-2» рассекретили знаменитость, которая пряталась под маской Мавки

Как пишет Politeka.net, охотники раскрыли личность Мавки, под маской которой пряталась певица, победительница «Евровидения» Руслана Лыжичко. Позже Руслана опубликовала у себя в Инстаграм фото и трогательный пост.

«Маску снято! Да, Мавка в проекте @maskarad_1plus1 - это ... Я! Вы не представляете, насколько трудно было несколько месяцев молчать об этом! Как хотелось поделиться со всеми вами эмоциями, которые просто переполняли меня на всех этапах: от момента создания самого образа Мавки и до финального воплощения всех художественных замыслов!», - отметила Руслана.

По словам певицы, ее перевоплощение стало слиянием с этим образом.

«Несмотря на то, что съемки проекта завершились еще в начале августа, я до сих пор не могу выйти из этого образа. Со мной еще никогда такого не было», - призналась артистка.

Напомним, что Руслана повторила культовые "Дикі Танці" на "Співають всі", покорив запалом: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Мавка из "Маскарада-2" запутала Санину с Ефросининой, кадры выступления: «Уже немного Руслана…».

Также Politeka писала, что Руслана за кулисами "Співають всі" засмущала ведущего, похваставшись фигурой: "Мацай!".