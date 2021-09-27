Відома співачка Руслана за лаштунками шоу "Співають всі" змусила ведучого оцінити її фігуру

Як передає Politeka.net, Руслана Лижичко є відомою українською артисткою. Нещодавно стало відомо, що вона виступила на сцені шоу "Співають всі" і приєдналася до зоряної сотні.

Цього разу на шоу "Співають всі" в якості запрошеного судді була Руслана. Співачці 48 років, проте вона відрізняється своєю спортивною фігурою. Ведучий показує дитячий знімок Руслани, і запитав, чому вона ніяк не змінилася і в чому її секрет.

"Ти показав саме Мій улюблений знімок, тут ми сидимо з колективом. Я думаю, що тут справа в постійній живій енергії. Справа в тому, що ти завжди хочеш відчувати неймовірні емоції все більше і більше. Ти хочеш щоб серце спалахувало все більше і більше, щоб від тебе йшли вібрації", - поділилася співачка.

Також, Руслана розповіла, як зберегла таку фігуру до 48-ми років.

"Щупай! Щупай! Він боїться до мене доторкнутися, господи...",- вимагає від телеведучого співачка.

"Сонце , вітер, обливання, бігати обов'язково. Що бачите подібне на полі або ліс - відразу біжіть. Багато дихати, багато надихатися. Дихайте і драйвуйте. Головне-не сідайте на диван, і не просиджуйте на ньому півжиття."

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