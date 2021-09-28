Знамениті судді на шоу «Маскарад» не змогли відгадати, хто ж ховається під маскою Мавки

Як передає Politeka.net, 25 вересня вийшов другий випуск шоу "Маскарад-2". У цьому випуску детективи розкрили двох персонажів-Медузу Горгону і Кішку. Під маскою Кішки ховалася олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, а Медузою була учасниця "Танців з зірками" Джамала.

А ось загадкову Мавку детективи розсекретити не змогли. На офіційному акаунті шоу опублікували відео виступу персонажа.

"Мені здається, що Онука", - зазначила Юлія Саніна.

"А ось ці моменти, вже трохи Руслана", - заявила розгублена Єфросиніна.

"Загадкова мультиінструменталістка і еко-активістка Мавка. Героїня зіграла "Щедрик", чим заворожила мисливців і глядачів у залі. Є припущення, хто це може бути?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники спробували відгадати, хто ж ховається під маскою.

"Павленко Катерина з гурту go-а", «Онука», «навіть не знаю», "а може це чоловік", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що персонаж "Маскараду-2" в образі хижачки змусила суддів стояти верх ногами: "А є щось легше...".

Також Politeka розповідала, що Єфросиніна в чоловічому образі зачарувала всіх на шоу "Маскарад": "знімалося в нереально складному...".

А ще Politeka писала, що на шоу "Маскарад-2" розсекретили Кішку і Медузу Горгону:"відразу зрозуміло хто".