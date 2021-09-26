Культова українська співачка Руслана повторила той самий номер для "Євробачення" на шоу "Співають всі", вразивши своєю формою

Як відомо, на проекті "Співають всі» сотня зіркових суддів оцінює виступи учасників. Кожен випуск на програму запрошується одна нова суддя. У минулому випуску нею стала Руслана Лижичко.

Співачка не тільки взяла участь в оцінці виступів інших учасників, а й сама виконала свою знамениту пісню "Дикі Танці", з якою вона перемогла на "Євробаченні". Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Руслана поділилася кадрами з цього виступу.

Для цього номера співачка повторила свій образ зі шкіряним вбранням з топа і асиметричною спідниці. У ньому 48-річна виконавиця змогла продемонструвати накачаний прес і підтягнуті ноги. Руслана ефектно стрибала і танцювала на сцені з "вогняними" спецефектами.

"Вогняні #ДикіТанці на Співають Всі", - підписала кадри співачка.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Неперевершена, як завжди запальна", "Краща", "Богиня", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Руслана "запалила" перед суддями "Співають всі" у своєму знаменитому костюмі зі шкіри.

Як повідомляла Politeka, 48-річна Руслана засвітилася в короткій білій сукні і зробила зізнання.

Також Politeka писала, що Руслана зважилася повернутися на сцену і стала суддею нового шоу.