Певица Руслана Лыжичко показала на "Україна має талант" роскошную фигурку в крохотном топе, порадовав украинцев видом.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil стала ведущей шоу "Україна має талант" за кулисами. Звезда взяла у многих интервью, в том числе и у Русланы Лыжичко, которая стала победительницей на "Евровидении". Видеозапись появилась на официальной страничке "Україна має талант" в Инстаграм.

"Я пухну рядом с вами", - сказала Jerry Heil, находясь возле Лыжичко.

Руслана стояла рядом с певицей в крохотном топе и джинсах. Победительница Евровидения впечатляла своим подкачанным телом.

"Уже в субботу в 19:00 состоится премьера нового сезона "Украина имеет талант"!

Как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать? Настоящие эмоции, откровенные признания, самые смелые мечты и провокационные интервью - все это вы увидите на нашем диджитальному бэкстейдже с Jerry Heil", - было написано под видео.

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