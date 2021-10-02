Победительницы "Евровидения" певицы Джамала и Руслана Лыжичко засветились вместе
Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко стала победительницей на Евровидении 2004 года. Звезда выступила с легендарными "Дикими танцами", завоевав сердца практически всех стран-участниц, кроме Швейцарии. А Джамала повторила успех Русланы уже в 2017 году, когда победила на "Евровидении" с песней "1944". Певицы продолжают творить, а также ведут блоги в социальных сетях.
Так, на своей страничке в Инстаграм фотографию опубликовала Джамала. Как оказалось, певица встретилась с Русланой. Лыжичко была на снимке в кожаном мини-костюме. а Джамала надела свитер и штаны.
"Роскошная Руслана Лыжичко", - написала победительница "Евровидения 2017" у себя в профиле Инстаграм.
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Фолловеры не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото на страничке Джамалы, так как снимок был опубликован в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.
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