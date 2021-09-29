В сети показали, как Джамалу превращали в Медузу Горгону

Как пишет Politeka.net, 25 сентября вышел второй выпуск шоу "Маскарад-2", где звездные охотники пытаются угадать, кто же прячется под масками сказочных персонажей. В этом эфире рассекретили сразу двух персонажей - Медузу Горгону и Кошку. Под маской Медузы оказалась победительница «Евровидения», украинская певица Джамала.

Позже на официальном аккаунте шоу в Инстаграм показали эксклюзивные кадры перевоплощения певицы в сказочного персонажа.

«Фантастическое перевоплощение Джамалы @jamalajaaa в мистическую Медузу Горгону. Ее костюм поражает воображение: полсотни змей на голове усыпаны золотой пылью, острые черты лица, черные глаза и более пяти килограммов бисера, которым украшен корсет героини», - подписали видео авторы аккаунта.

Отмечается, что наряд Медузы был невероятно красивым, ведь кроме бисера, он был усыпан тысячами пайеток.

Напомним, что звездных детективов на "Маскарад-2" заставили стоять верх ногами: "А есть что-то полегче...".

Как сообщала Politeka, Мавка из "Маскарада-2" запутала звездных детективов: «Уже немного Руслана…».

Также Politeka писала, что на шоу "Маскарад-2" рассекретили двух героинь: "Сразу было понятно кто".