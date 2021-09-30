Известная украинская певица Джамала, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", анонсировала свой концерт в Киеве

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая стала победительницей "Евровидения" в 2016 году с песней "1944", участвует во многих проектах на телевидении. Недавно она согласилась стали участницей танцевального шоу "Танці з зірками", а также именно Джамала пряталась под маской Медузы Горгоны на шоу "Маскарад".

Несмотря на участие во многих проектах, Джамала дает много сольных концертов и записывает новые песни. В своем Instagram певица рассказала о концерте в Октябрьском дворце в Киеве, который состоится 21 октября.

"Этот год я назвала экспериментальным. Поэтому пытаюсь вас каждый раз удивлять: в зажигательному ча-ча-ча во время @tanci1plus1, в неожиданной Медузе Горгоны в @maskarad_1plus1, в новых проектах, колабах, образах и концертах. Просто сейчас я работаю над тем, чтобы сделать нашу встречу 21 октября неповторимой — визуально, атмосферно, музыкально. И, конечно, готовлю некоторые сюрпризы",- написала Джамала.

Поклонники написали много комментариев.

"Какая вы красивая...... Джа, вы королева осени.. 🍁👑 ", "Лучшее фото ... Вы прелесть", " Богиня с Олимпа! 🔥 , "Из "сюрпризов" жду релиз нового трека !!! Ты всегда так делаешь, на своих сольниках! 🖤🌀🖤", "Аааа 🔥🔥 Ждем❤️❤️❤️", " ❤️ красавица❤️", - написали фанаты.

Ранее Politeka писала, что Джамала смутила видом после резкой перемены во внешности: "На Бузову похожа".

Напомним, что решение судей "Танців з зірками" вызвало возмущение украинцев: "Лучше бы ушла Джамала".

A еще Politeka сообщала, что Джамала решилась на радикальные перемены ради "Танців з зірками": "Это парик Могилевской?".