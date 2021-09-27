Українців обурив результат четвертого ефіру популярного шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, 26 вересня пройшов черговий ефір танцювального шоу, який був присвячений латинським танцям. У фіналі шоу в зону ризику потрапили такі пари як Євгенія Власова і Макс Леонов, Фагот і Катерина Трішина, а також Олексій Суровцев і Марія Колосова.

Шоу покинули Суровцев і Колосова, що неймовірно сильно розлютило глядачів. У коментарях українці стали обговорювати, хто, на їх погляд, повинен був піти з проекту.

"І Меловін зазнававшийся понтомес із зоряною хворобою, спустіть вже з небес!", "Так, я думаю, краще б пішла Джамала або Меловін", "Можна питання, чим заслужив таку увагу і підтримку Меловін?", "Шкода, є пара слабкіше!", "Шкода, що таких учасників як Меловін просто витягує його фан-база", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що фаворитами четвертого ефіру стали Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, а також Ліда Лі і Олексій Базела.

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