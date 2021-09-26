Учасниця "Танців з зірками" співачка Джамала пішла на сміливий експеримент із зовнішністю, чим дуже здивувала шанувальників
38-річна виконавиця виділилася в "Ніч латини" - саме латиноамериканським танцям присвячений четвертий випуск шоу. Джамала опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала новий образ, передає Politeka.net.
Співачка позувала в коротенькій чорній сукні з червоним візерунком і розрізами з боків. Але не одним відвертим вбранням прикувала до себе погляди Джамала. З брюнетки вона перетворилася на блондинку.
"Дуже круто, що завдяки @tanci1plus1 можна опинитися, де завгодно. Сьогодні разом з Антоном Нестерко та @freedomballet_official ми перенесемо вас у спекотний запальний латинський клуб. Готові зануритися в ритми ча-ча-ча? Тоді включайте 1plus1. І не забувайте підтримувати нас під час голосування. Ваша Сусаніта Гонсалес Санчес", - підписала кадри Джамала.
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Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене. Різка зміна кольору волосся викликала суперечки в коментарях. Деякі жартома порівняли зачіску Джамали із зачіскою співачки Наталії Могилевської.
"Ви зовсім як Шер😍"
"Вау, який крутий образ🔥 🔥 😮 😮"
"Що ііі Джамала блондинка!? Нічого собі😳 😳"
"Це перука Могилевської? 😂"
"Пасує блонд )"
"Не розумію - це перука, дійсно своє волосся? Виглядає дуже натурально (якщо можна так назвати фарбоване волосся))🔥 😍"
"Ау... Блонд...😏 так зухвало і незвично😁 👏"
"Щось нове!.. Але, думаю, це не буде шкідливо для здоров'я?"
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